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23 августа, 13:35

Бербок пообещала, что ФРГ в ближайшие недели поставит Украине систему ПВО IRIS-T

В ближайшие недели Берлин передаст Киеву систему противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

"Конкретно в области противовоздушной защиты, где в первую очередь запрашивается поддержка, мы позаботились о том, чтобы высокосовременные системы, как IRIS-T, чтобы эта система не была поставлена в другую страну, а чтобы она была поставлена Украине", — сказала Бербок журналистам.

Она уточнила, что поставки произойдут в ближайшие недели.

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Wikipedia / Georgios Pazios

Артур Лапсаков

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