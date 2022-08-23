Бербок пообещала, что ФРГ в ближайшие недели поставит Украине систему ПВО IRIS-T
В ближайшие недели Берлин передаст Киеву систему противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.
"Конкретно в области противовоздушной защиты, где в первую очередь запрашивается поддержка, мы позаботились о том, чтобы высокосовременные системы, как IRIS-T, чтобы эта система не была поставлена в другую страну, а чтобы она была поставлена Украине", — сказала Бербок журналистам.
Она уточнила, что поставки произойдут в ближайшие недели.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ещё 50 РСЗО HIMARS изменят ход спецоперации. Это, по его словам, обойдётся в 200 миллионов долларов.
Wikipedia / Georgios Pazios