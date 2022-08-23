Бербок пообещала, что ФРГ в ближайшие недели поставит Украине систему ПВО IRIS-T

"Конкретно в области противовоздушной защиты, где в первую очередь запрашивается поддержка, мы позаботились о том, чтобы высокосовременные системы, как IRIS-T, чтобы эта система не была поставлена в другую страну, а чтобы она была поставлена Украине", — сказала Бербок журналистам.