Праздник национальных культур "Народы Москвы" состоится на Поклонной горе 27 августа
На Поклонной горе состоится праздник национальных культур "Народы Москвы". Об этом сообщает газета "Вечерняя Москва".
Праздник пройдёт 27 августа в рамках ХХ Московского фестиваля прессы. Его проведёт редакция газеты совместно с Департаментом национальной политики и межрегиональных связей столицы уже в седьмой раз. На празднике творческие коллективы Москвы выступят с музыкальными, танцевальными и поэтическими номерами.
"На сцене запланировано выступление представителей следующих этнических коллективов: казаки, эрзя, осетины, дагестанцы, тувинцы, русские, цыгане, татары, мордва, чуваши и других национальных коллективов", — говорится в публикации.
Указывается, что цель этого мероприятия — укрепление межнационального согласия, межконфессионального мира, а также профилактика экстремизма и национализма в столице. Сама идея проведения праздника появилась благодаря мультимедийному проекту "Народы Москвы". В его рамках радио "Вечерняя Москва" на протяжении семи лет беседовало в прямом эфире с представителями более 130 национальностей, проживающих в столице.
Ранее Лайф рассказывал, как прошёл четвёртый фестиваль "Таврида.АРТ" в Крыму. В 2022 году основными темами мероприятия стали "Год культурного наследия народов РФ", "Жить и работать в России" и "Нас не отменишь" как манифест молодых творцов против культуры отмены.