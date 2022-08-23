Глава МИД Турции Чавушоглу: Ряд стран НАТО хочет продолжения конфликта на Украине

Некоторые страны – члены НАТО хотят продолжения конфликта на Украине. Об этом сообщает министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Haber Global.

"На Западе есть страны, которые хотят продолжения войны, среди них страны – члены НАТО. Я имею в виду не только США, но и страны – члены НАТО. Были и те, кто хотел саботировать зерновое соглашение", — сказал глава турецкого МИД.

Чавушоглу отметил при этом, что США внесли вклад в заключение продовольственной сделки, в частности, речь идёт о снятии ограничений на экспорт российских удобрений и банковские операции, разблокировке портов. Министр подчеркнул, что Анкара не теряет надежды и продолжает усилия.