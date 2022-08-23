Политолог Дугин получил орден Мужества, которым Путин посмертно наградил его дочь
Политолог Александр Дугин получил орден Мужества на церемонии прощания с дочерью, которая проходит сегодня в московском "Останкино". Наградить журналистку накануне распорядился президент России Владимир Путин.
Дугину передали орден Мужества, которым Путин посмертно наградил его дочь. Видео © LIFE
Орден был присвоен Дарье Дугиной посмертно. Скорбящий отец взял награду в руки, после чего её поставили возле гроба журналистки.
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Напомним, в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам он сразу после ЧП прибыл на место трагедии, а позднее попал в больницу. 22 августа стало известно, что дело об убийстве раскрыто. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнителем оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк.
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