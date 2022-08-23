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23 августа, 09:01

Политолог Дугин получил орден Мужества, которым Путин посмертно наградил его дочь

Политолог Александр Дугин получил орден Мужества на церемонии прощания с дочерью, которая проходит сегодня в московском "Останкино". Наградить журналистку накануне распорядился президент России Владимир Путин.

Дугину передали орден Мужества, которым Путин посмертно наградил его дочь. Видео © LIFE

Орден был присвоен Дарье Дугиной посмертно. Скорбящий отец взял награду в руки, после чего её поставили возле гроба журналистки.

"Папа, я чувствую себя воином": Отец Дарьи Дугиной рассказал о последних словах дочери перед гибелью

"Папа, я чувствую себя воином": Отец Дарьи Дугиной рассказал о последних словах дочери перед гибелью

Напомним, в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам он сразу после ЧП прибыл на место трагедии, а позднее попал в больницу. 22 августа стало известно, что дело об убийстве раскрыто. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнителем оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк.

Обложка ©

LIFE

Светлана Оперук

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