Президент Финляндии счёл нынешнее время не подходящим для налаживания связей с РФ
Время для восстановления отношений Финляндии и России ещё не наступило. Об этом заявил финский президент Саули Ниинистё.
"В нынешних условиях от прежних отношений Финляндии с Россией мало что осталось. Доверие утрачено, и нет никаких признаков нового начала. Сейчас не время для налаживания связей", — сказал он на координационной встрече с руководителями финских дипломатических миссий в Хельсинки.
А ранее Ниинистё заявил, что больше не будет играть с Путиным в хоккей. При этом тогда он говорил, что Финляндия рассматривает Россию как соседа, мнение которого нельзя оставлять без внимания.
Сайт президента Финляндии