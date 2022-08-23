Президент Финляндии счёл нынешнее время не подходящим для налаживания связей с РФ

Время для восстановления отношений Финляндии и России ещё не наступило. Об этом заявил финский президент Саули Ниинистё.

"В нынешних условиях от прежних отношений Финляндии с Россией мало что осталось. Доверие утрачено, и нет никаких признаков нового начала. Сейчас не время для налаживания связей", — сказал он на координационной встрече с руководителями финских дипломатических миссий в Хельсинки.