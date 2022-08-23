Регионам России поручено увеличить объёмы вакцинации от ковида
Росздравнадзор поручил регионам увеличить охват вакцинированных от ковида
Росздравнадзор поручил российским регионам принять меры по увеличению охвата вакцинацией от коронавируса, при этом обратив особое внимание на выписавшихся из больниц, медработников и педагогов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Каждому региону было поручено провести ряд мероприятий, способствующих профилактике распространения коронавирусной инфекции: принять исчерпывающие меры, направленные на увеличение охвата вакцинацией, обратив особое внимание на пациентов, выписывающихся со стационарного лечения, медицинских и педагогических работников, трудовые коллективы", — говорится в сообщении.
Эта тема была поднята Росздравнадзором по поручению главы Минздрава Михаила Мурашко. Ведомством было проведено видеосовещание с главами органов государственной власти в сфере охраны здоровья всех 85 регионов РФ по теме "Организация вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции CoViD-19".
Ранее Лайф рассказывал, что России предрекли скорый пик заболеваемости коронавирусом. При этом в стране число случаев заражения коронавирусом за сутки на пике может составить от 50 до 70 тысяч, но вряд ли больше.
LIFE / Павел Баранов