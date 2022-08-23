Регионам России поручено увеличить объёмы вакцинации от ковида

Росздравнадзор поручил российским регионам принять меры по увеличению охвата вакцинацией от коронавируса, при этом обратив особое внимание на выписавшихся из больниц, медработников и педагогов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Каждому региону было поручено провести ряд мероприятий, способствующих профилактике распространения коронавирусной инфекции: принять исчерпывающие меры, направленные на увеличение охвата вакцинацией, обратив особое внимание на пациентов, выписывающихся со стационарного лечения, медицинских и педагогических работников, трудовые коллективы", — говорится в сообщении.

Эта тема была поднята Росздравнадзором по поручению главы Минздрава Михаила Мурашко. Ведомством было проведено видеосовещание с главами органов государственной власти в сфере охраны здоровья всех 85 регионов РФ по теме "Организация вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции CoViD-19".