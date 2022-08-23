МИД Китая словами Ленина дал оценку западной "демократии"
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь высмеял западную демократию цитатой Ленина
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь охарактеризовал западную демократию, процитировав Владимира Ленина. Дипломат привёл его высказывание, в котором "демократизм капиталистического общества" был назван "политическим строем для богатого и ничтожного меньшинства".
"Вот что такое демократия на Западе", — отметил Чжао Лицзянь в Twitter.
Дипломат поделился с подписчиками цитатой из книги Ленина "Государство и революция". Официальный представитель китайского МИД не впервые комментирует действия США и других западных стран при помощи метких публикаций в личном аккаунте в Twitter.
Ранее Лайф писал, что Чжао Лицзянь опубликовал диаграмму, согласно которой лишь 15% государств во всём мире присоединились к санкционной политике ЕС в отношении РФ. Таким образом дипломат наглядно показал, что Запад не получил обширной поддержки в этом вопросе.
ТАСС / ЕРА / ROMAN PILIPEY