МИД Китая словами Ленина дал оценку западной "демократии"

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь охарактеризовал западную демократию, процитировав Владимира Ленина. Дипломат привёл его высказывание, в котором "демократизм капиталистического общества" был назван "политическим строем для богатого и ничтожного меньшинства".

"Вот что такое демократия на Западе", — отметил Чжао Лицзянь в Twitter.

Дипломат поделился с подписчиками цитатой из книги Ленина "Государство и революция". Официальный представитель китайского МИД не впервые комментирует действия США и других западных стран при помощи метких публикаций в личном аккаунте в Twitter.