В США отложили запуск крупного завода по сжижению газа

Частичный возврат к работе американского завода по сжижению природного газа (СПГ) Freeport LNG планируется в начале или середине ноября, сообщила компания – оператор предприятия. Ранее начало возобновления графика намечалось на октябрь.

"Freeport LNG Development, L.P. (Freeport LNG) завершила детальную оценку альтернатив возобновления работы своего завода по сжижению газа после инцидента 8 июня и определила план частичного восстановления операций, который, по её мнению, обеспечивает долгосрочную безопасность и целостность объекта...", — говорится в сообщении Freeport LNG.

В релизе также говорится, что, несмотря на то что строительные риски могут повлиять на план, уже к концу ноября ожидается выход предприятия на устойчивый уровень не менее двух миллиардов кубических футов. А это более 85% экспортного потенциала завода.

После произошедших в начале июня взрыва и пожара на предприятии компания ранее сообщала, что частичное восстановление производства СПГ ожидается в октябре. Также ранее говорилось, что понадобится всего три месяца на восстановление производства. А первоначальный период простоя в связи с необходимостью устранения последствий аварии и вовсе оценивался в три недели. При этом полное восстановление работы Freeport LNG оператор анонсировал не ранее конца года. Теперь же выход на 100%-ную загрузку предполагается в марте 2023 года.