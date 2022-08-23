"Произвол и беззаконие": Сенатор заявил, что Россия не позволит Украине воровать газ

Призывы к конфискации российского газа на Украине неадекватны. Об этом заявил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев. Он заверил, что Москва не позволит Киеву воровать топливо. Российский сенатор подчеркнул, что РФ сможет отстоять не только свой суверенитет и интересы своих граждан, но и свои национальные богатства.

"Очередное преступное и неадекватное предложение киевского политика. Бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков утверждает, что Киев имеет право конфисковать российский газ, который идёт транзитом через Украину. Больший бред сложно вообразить. О каком праве тут может идти речь?" — написал Бондарев в своём телеграм-канале.

Бондарев отметил, что на Украине могли бы называть "вещи своими именами", ведь, по его словам, республика хочет стать поставщиком газа в Европу по двум основным причинам. Первая — заработать денег и хоть частично покрыть дефицит национального бюджета, а во-вторых — "прослыть спасителем Европы от энергокризиса и поставить страны ЕС хотя бы в одном вопросе в зависимость от себя". На самом же деле, по мнению сенатора, Киев полностью зависим от Запада и подконтролен ему.

"Своего газа у Украины не хватает. Вот и предлагает депутат Рады откровенно грабить российских поставщиков. Это произвол и беззаконие, которые Россия ни в коем случае не позволит осуществить", — отметил Бондарев.