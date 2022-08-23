"Окраинный менталитет": Эксперт объяснил, почему украинцы хотят воровать

Желание украинцев воровать, в частности изымать газ, объясняется их окраинным менталитетом. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко, реагируя на идею бывшего спикера Верховной рады Незалежной Дмитрия Разумкова конфисковывать российское голубое топливо, поставляемое в Европу через Украину, и перепродавать его в Евросоюз.

По мнению эксперта, украинские граждане привыкли выживать любыми способами, поэтому они и совершают преступления.

"Это хорошо укладывается в окраинный менталитет, который был возведён на государственный уровень. Вот эти мелкие способы мщения, бесчеловечные преступления, аморальное поведение — это всё характерно для периферийных народов", — сказал он.

Ярошенко также напомнил, что Украина всё время находилась между двумя силами — Россией и западными государствами. В процессе выживания в этих условиях граждане и ведут себя неподобающим образом, подчеркнул политолог.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT заявил, что в европейских странах не одобрят конфискацию российского газа, так как это невыгодно данным государствам.

"Они могут конфисковывать российский газ на три дня, на четвёртый поставка газа будет остановлена. И европейцы будут против. У них и так проблемы", — отметил политолог, добавив, что слова Разумкова лишь развлекают медийное пространство.

В Совфеде также прокомментировали предложение украинского депутата. Так, зампредседателя Комитета верхней палаты Федерального собрания РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что если Киев захочет воровать российский газ, то Москва в течение суток перекроет его поставки. В беседе с Ura.ru он напомнил, что поступающее в Европу голубое топливо РФ уже было оплачено и данные энергоресурсы являются имуществом нашей страны, "предназначенным Западу".