В Чите ребёнок разбился насмерть, выпав с девятого этажа вместе с москитной сеткой

Маленький мальчик разбился насмерть, выпав из окна девятого этажа в Чите. По данному происшествию проводится проверка, сообщили в Управлении СК РФ по Забайкальскому краю.

Сообщение о случившемся поступило 23 августа около 17:30 (11:30 мск). На место выезжали следователи-криминалисты и сотрудники полиции. Осматривается место трагедии, устанавливаются и допрашиваются очевидцы.

Ребёнку был один год и девять месяцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По данным Лайфа, на теле мальчика лежала москитная сетка, на которую он мог облокотиться.