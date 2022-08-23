В Чите ребёнок разбился насмерть, выпав с девятого этажа вместе с москитной сеткой
Двор дома, где нашли тело выпавшего из окна ребёнка. Обложка © LIFE
Маленький мальчик разбился насмерть, выпав из окна девятого этажа в Чите. По данному происшествию проводится проверка, сообщили в Управлении СК РФ по Забайкальскому краю.
Сообщение о случившемся поступило 23 августа около 17:30 (11:30 мск). На место выезжали следователи-криминалисты и сотрудники полиции. Осматривается место трагедии, устанавливаются и допрашиваются очевидцы.
Ребёнку был один год и девять месяцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По данным Лайфа, на теле мальчика лежала москитная сетка, на которую он мог облокотиться.
Ранее Лайф рассказывал, что под Саратовом трёхлетний ребёнок получил тяжёлые травмы, выпав из окна пятого этажа. По данным СК, девочка была дома с матерью, однако, оставшись одна в комнате, вышла на остеклённый балкон, оперлась на трубу и выпала из окна.