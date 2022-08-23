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23 августа, 12:32

В Чите ребёнок разбился насмерть, выпав с девятого этажа вместе с москитной сеткой

<p>Двор дома, где нашли тело выпавшего из окна ребёнка. Обложка © LIFE</p>

Двор дома, где нашли тело выпавшего из окна ребёнка. Обложка © LIFE

Маленький мальчик разбился насмерть, выпав из окна девятого этажа в Чите. По данному происшествию проводится проверка, сообщили в Управлении СК РФ по Забайкальскому краю.

Сообщение о случившемся поступило 23 августа около 17:30 (11:30 мск). На место выезжали следователи-криминалисты и сотрудники полиции. Осматривается место трагедии, устанавливаются и допрашиваются очевидцы.

Ребёнку был один год и девять месяцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По данным Лайфа, на теле мальчика лежала москитная сетка, на которую он мог облокотиться.

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Ранее Лайф рассказывал, что под Саратовом трёхлетний ребёнок получил тяжёлые травмы, выпав из окна пятого этажа. По данным СК, девочка была дома с матерью, однако, оставшись одна в комнате, вышла на остеклённый балкон, оперлась на трубу и выпала из окна.

Артур Лапсаков

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