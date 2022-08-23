В Сочи полицейский выманил у женщины деньги и часы, чтобы замять дело о наркотиках её сына
В Сочи задержали полицейского, пытавшегося замять дело о наркотиках за взятку
Сочинский полицейский-взяточник. Обложка © Telegram / SHOT
Сочинский полицейский выманил у матери, сын которой проходил подозреваемым по делу о наркотиках, 200 тысяч рублей и часы Tissot за 58 тысяч рублей. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, Кесян Е. в обмен пообещал не привлекать 28-летнего сына к уголовной ответственности.
Дача взятки происходила в два этапа: 28 июля женщина передала блюстителю порядка наличные, а спустя месяц — часы. На этом мужчина и был пойман. Кесян прослужил в полиции восемь лет. Сейчас в его отношении проводится проверка.
Ранее Лайф рассказывал, что экс-главу оргкомитета Олимпиады в Токио арестовали из-за многомиллионной взятки. Такахаси подозревается в получении взятки размером в 45 миллионов иен, что составляет 330 тысяч долларов по нынешнему курсу. По версии следствия, деньги он получил от спонсора Олимпиады — компании AOKI, которая занимается производством одежды.