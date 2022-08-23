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23 августа, 12:16

В Сочи полицейский выманил у женщины деньги и часы, чтобы замять дело о наркотиках её сына

В Сочи задержали полицейского, пытавшегося замять дело о наркотиках за взятку

<p>Сочинский полицейский-взяточник. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/43007" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT </a></p>

Сочинский полицейский-взяточник. Обложка © Telegram / SHOT

Сочинский полицейский выманил у матери, сын которой проходил подозреваемым по делу о наркотиках, 200 тысяч рублей и часы Tissot за 58 тысяч рублей. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, Кесян Е. в обмен пообещал не привлекать 28-летнего сына к уголовной ответственности.

Дача взятки происходила в два этапа: 28 июля женщина передала блюстителю порядка наличные, а спустя месяц — часы. На этом мужчина и был пойман. Кесян прослужил в полиции восемь лет. Сейчас в его отношении проводится проверка.

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Ранее Лайф рассказывал, что экс-главу оргкомитета Олимпиады в Токио арестовали из-за многомиллионной взятки. Такахаси подозревается в получении взятки размером в 45 миллионов иен, что составляет 330 тысяч долларов по нынешнему курсу. По версии следствия, деньги он получил от спонсора Олимпиады — компании AOKI, которая занимается производством одежды.

Григорий Воронцов

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