Спасатели потушили крупный лесной пожар в Каменском районе Ростовской области
Пожарные потушили возгорание в Каменском районе Ростовской области, об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МЧС России. Накануне огонь охватил 54 гектара леса.
"В 14:15 мск пожар ликвидирован", — сказал представитель ведомства.
При этом в ряде районов области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.
Напомним, накануне лесной пожар в Ростовской области приблизился к посёлкам Лесной и Диченский в Каменском районе. А о первом возгорании в регионе стало известно 15 августа. Тогда к вечеру огонь охватил 30 гектаров, а за ночь перекинулся на жилые дома в станице Верхнекундрюченской. Из-за пожара более 60 человек были эвакуированы, в результате происшествия никто не пострадал. Огонь был потушен.