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23 августа, 11:58

Спасатели потушили крупный лесной пожар в Каменском районе Ростовской области

Пожарные потушили возгорание в Каменском районе Ростовской области, об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МЧС России. Накануне огонь охватил 54 гектара леса.

"В 14:15 мск пожар ликвидирован", — сказал представитель ведомства.

При этом в ряде районов области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

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Напомним, накануне лесной пожар в Ростовской области приблизился к посёлкам Лесной и Диченский в Каменском районе. А о первом возгорании в регионе стало известно 15 августа. Тогда к вечеру огонь охватил 30 гектаров, а за ночь перекинулся на жилые дома в станице Верхнекундрюченской. Из-за пожара более 60 человек были эвакуированы, в результате происшествия никто не пострадал. Огонь был потушен.

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VK / Новости Ростова|DonDay

Ирина Фальке

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