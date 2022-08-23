НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 августа, 11:55

"Варварское преступление": Лавров заявил, что организаторам убийства Дугиной не может быть пощады

Лавров заявил, что организаторам и исполнителям убийства Дугиной не может быть пощады

Организаторам и исполнителям убийства журналистки Дарьи Дугиной не может быть пощады. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я не могу судить о том, что это было: акт устрашения или сведение счётов. Я считаю, что это варварское преступление, которому нет никакого прощения <...> Организаторам, заказчикам и исполнителям не может быть никакой пощады", — подчеркнул он.

Лавров отметил, что ФСБ уже установила все необходимые факты, идёт расследование.

Захарова раскритиковала реакцию Госдепа США на убийство Дугиной

Захарова раскритиковала реакцию Госдепа США на убийство Дугиной

Напомним, в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам он сразу же прибыл на место трагедии, а после попал в больницу. 22 августа стало известно, что дело об убийстве раскрыто. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнителем оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк.

Обложка ©

Getty Images / Aziz Karimov

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров