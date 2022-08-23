"Варварское преступление": Лавров заявил, что организаторам убийства Дугиной не может быть пощады
Лавров заявил, что организаторам и исполнителям убийства Дугиной не может быть пощады
Организаторам и исполнителям убийства журналистки Дарьи Дугиной не может быть пощады. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я не могу судить о том, что это было: акт устрашения или сведение счётов. Я считаю, что это варварское преступление, которому нет никакого прощения <...> Организаторам, заказчикам и исполнителям не может быть никакой пощады", — подчеркнул он.
Лавров отметил, что ФСБ уже установила все необходимые факты, идёт расследование.
Напомним, в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам он сразу же прибыл на место трагедии, а после попал в больницу. 22 августа стало известно, что дело об убийстве раскрыто. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнителем оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк.
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