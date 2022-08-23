"Варварское преступление": Лавров заявил, что организаторам убийства Дугиной не может быть пощады

Организаторам и исполнителям убийства журналистки Дарьи Дугиной не может быть пощады. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я не могу судить о том, что это было: акт устрашения или сведение счётов. Я считаю, что это варварское преступление, которому нет никакого прощения <...> Организаторам, заказчикам и исполнителям не может быть никакой пощады", — подчеркнул он.