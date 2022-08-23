"Нужно было почувствовать ринг": Александр Емельяненко назвал гонорар за первый бой, который продлился 17 секунд

Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал, что за самый первый бой в карьере, который продолжался меньше минуты, он получил 100 гривен.

"Каждый боец имеет свою планку, свою стоимость, ниже которой он не опускается. Первый бой я выступал за 100 гривен. Бой был очень быстрый, по-моему, 17 секунд, я в нокаут отправил соперника. Это мне нужно было, чтобы почувствовать ринг", — заявил Емельяненко Boxing TV.

После этого он выступал лишь в Pride, однако сумму гонораров за бой там он раскрывать не стал.