"Нужно было почувствовать ринг": Александр Емельяненко назвал гонорар за первый бой, который продлился 17 секунд
Александр Емельяненко рассказал, сколько получил за самый первый бой в карьере
Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал, что за самый первый бой в карьере, который продолжался меньше минуты, он получил 100 гривен.
"Каждый боец имеет свою планку, свою стоимость, ниже которой он не опускается. Первый бой я выступал за 100 гривен. Бой был очень быстрый, по-моему, 17 секунд, я в нокаут отправил соперника. Это мне нужно было, чтобы почувствовать ринг", — заявил Емельяненко Boxing TV.
После этого он выступал лишь в Pride, однако сумму гонораров за бой там он раскрывать не стал.
Напомним, сейчас Емельяненко ведёт подготовку к бою с Вячеславом Дациком, который состоится в Москве 24 сентября.
ТАСС / Валерий Шарифулин