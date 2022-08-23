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23 августа, 11:53

"Нужно было почувствовать ринг": Александр Емельяненко назвал гонорар за первый бой, который продлился 17 секунд

Александр Емельяненко рассказал, сколько получил за самый первый бой в карьере

Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал, что за самый первый бой в карьере, который продолжался меньше минуты, он получил 100 гривен.

"Каждый боец имеет свою планку, свою стоимость, ниже которой он не опускается. Первый бой я выступал за 100 гривен. Бой был очень быстрый, по-моему, 17 секунд, я в нокаут отправил соперника. Это мне нужно было, чтобы почувствовать ринг", — заявил Емельяненко Boxing TV.

После этого он выступал лишь в Pride, однако сумму гонораров за бой там он раскрывать не стал.

Александр Емельяненко вызвал Исмаилова на бой по правилам бокса

Александр Емельяненко вызвал Исмаилова на бой по правилам бокса

Напомним, сейчас Емельяненко ведёт подготовку к бою с Вячеславом Дациком, который состоится в Москве 24 сентября.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Шамиль Гаджиев

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