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23 августа, 11:54

Лавров обсудил с французской коллегой вопросы отправки миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Главы МИД Франции и России Катрин Колонна и Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудили вопросы отправки миссии экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщила пресс-служба французского внешнедипломатического ведомства.

"Министры обсудили вопросы отправки миссии экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС", — сказано в распространённом сообщении.

Париж поддерживает скорое направление миссии в соответствии с рекомендациями генерального директора организации, подчеркнула французский министр.

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Беседа Колонны и Лаврова прошла в продолжение состоявшихся 19 августа переговоров президентов стран Эмманюэля Макрона и Владимира Путина, а также разговора Макрона с Владимиром Зеленским, указали в МИД.

Ранее Лайф писал, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в настоящее время ведёт переговоры по поводу отправки миссии на Запорожскую атомную электростанцию. Там пояснили, что гендиректор агентства Рафаэль Гросси из-за серьёзности ситуации вокруг ЗАЭС вновь заявил о необходимости направления миссии для обеспечения физической и ядерной безопасности на объекте.

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VK / МИД России

Артур Лапсаков

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