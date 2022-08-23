Лавров обсудил с французской коллегой вопросы отправки миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Главы МИД Франции и России Катрин Колонна и Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудили вопросы отправки миссии экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщила пресс-служба французского внешнедипломатического ведомства.
"Министры обсудили вопросы отправки миссии экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС", — сказано в распространённом сообщении.
Париж поддерживает скорое направление миссии в соответствии с рекомендациями генерального директора организации, подчеркнула французский министр.
Беседа Колонны и Лаврова прошла в продолжение состоявшихся 19 августа переговоров президентов стран Эмманюэля Макрона и Владимира Путина, а также разговора Макрона с Владимиром Зеленским, указали в МИД.
Ранее Лайф писал, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в настоящее время ведёт переговоры по поводу отправки миссии на Запорожскую атомную электростанцию. Там пояснили, что гендиректор агентства Рафаэль Гросси из-за серьёзности ситуации вокруг ЗАЭС вновь заявил о необходимости направления миссии для обеспечения физической и ядерной безопасности на объекте.
VK / МИД России