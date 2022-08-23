Жителям Эстонии посоветовали не ездить в Россию из-за "агрессивной риторики"
Глава МИД Эстонии Рейнсалу призвал соотечественников не посещать Россию
Граждане Эстонии должны избегать поездок в Россию. Об этом заявил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу.
"Необходимо избегать любых поездок на территорию России. Если вы находитесь в России с краткосрочной поездкой, я призываю вас серьёзно подумать о необходимости оставаться в России", — цитирует министра пресс-служба МИД.
Рейнсалу подчеркнул, что в последние дни в России якобы возросла агрессивная антиэстонская риторика. А ещё, по убеждению министра, не исключены провокации, направленные против граждан Эстонии.
Ранее Литва не исключила регионального запрета на въезд россиян в ЕС. Глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис добавил, что страна всё равно в первую очередь намерена ограничить возможность граждан РФ посещать страны Евросоюза.
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