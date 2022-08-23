Жителям Эстонии посоветовали не ездить в Россию из-за "агрессивной риторики"

Граждане Эстонии должны избегать поездок в Россию. Об этом заявил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу.

"Необходимо избегать любых поездок на территорию России. Если вы находитесь в России с краткосрочной поездкой, я призываю вас серьёзно подумать о необходимости оставаться в России", — цитирует министра пресс-служба МИД.

Рейнсалу подчеркнул, что в последние дни в России якобы возросла агрессивная антиэстонская риторика. А ещё, по убеждению министра, не исключены провокации, направленные против граждан Эстонии.