Канада вновь расширила санкции против России

Власти Канады ввели санкции в отношении 62 физических лиц из России и одной организации оборонного сектора. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Сегодня мы объявляем о новых санкциях в отношении ещё 62 человек и одной организации оборонного сектора", — сказал он на онлайн-саммите "Крымская платформа".