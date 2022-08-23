Канада вновь расширила санкции против России
Канада расширила санкционные списки, добавив туда 62 физлица из России
Власти Канады ввели санкции в отношении 62 физических лиц из России и одной организации оборонного сектора. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
"Сегодня мы объявляем о новых санкциях в отношении ещё 62 человек и одной организации оборонного сектора", — сказал он на онлайн-саммите "Крымская платформа".
Ранее, 2 августа, Лайф сообщал, что Канада ввела санкции против ещё более 40 лиц и 17 организаций России. В сообщении канадского правительство указывается, что государство будет и дальше работать вместе с международными партнёрами над проработкой новых вариантов ответа на специальную военную операцию РФ на Украине.
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