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23 августа, 12:13

Канада вновь расширила санкции против России

Канада расширила санкционные списки, добавив туда 62 физлица из России

Власти Канады ввели санкции в отношении 62 физических лиц из России и одной организации оборонного сектора. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Сегодня мы объявляем о новых санкциях в отношении ещё 62 человек и одной организации оборонного сектора", — сказал он на онлайн-саммите "Крымская платформа".

Новая Зеландия объявила о новом пакете антироссийских санкций

Новая Зеландия объявила о новом пакете антироссийских санкций

Ранее, 2 августа, Лайф сообщал, что Канада ввела санкции против ещё более 40 лиц и 17 организаций России. В сообщении канадского правительство указывается, что государство будет и дальше работать вместе с международными партнёрами над проработкой новых вариантов ответа на специальную военную операцию РФ на Украине.

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Unsplash

Артур Лапсаков

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