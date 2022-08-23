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23 августа, 12:23

В ДНР сдался украинский диверсант, готовивший теракт в день проведения референдума

В ДНР задержали украинского диверсанта, который готовил теракт в день проведения референдума о вхождении региона в состав России. Об этом заявил журналистам пресс-офицер Министерства государственной безопасности республики Михаил Попов.

По его словам, в министерство обратился украинец Евгений Карпенко и сообщил, что его завербовали спецслужбы Незалежной, когда он находился на заработках в Чешской Республике. Затем всё в той же Чехии под руководством местных инструкторов он прошёл обучение по огневой подготовке и минному делу.

"По завершении обучения украинскими спецслужбами отправлен на территорию ДНР с целью совершения террористического акта в момент проведения референдума по вхождению республики в состав Российской Федерации", — сообщил Попов.

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Светлана Оперук

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