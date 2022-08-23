"Нет повода для паники": Власти пояснили предупреждение, что сайры не будет

В российских магазинах не ожидается дефицита сайры, заявили в Росрыболовстве. В ведомстве уточнили, что поменяются только миграционные пути этой промысловой рыбы.

"Сайра будет на полках, и нет никакого повода для паники, просто рыба меняет пути миграции", — говорится в сообщении Росрыболовства.

Плавучая база "Всеволод Сибирцев" продолжит традиционное расположение в районе промысла сайры и будет принимать уловы на переработку от тех рыболовных судов, которые не оборудованы фабриками. К сотрудничеству могут привлекаться и зарубежные суда, отметили в ведомстве.

"В том числе сырьё сдают и иностранные суда, которые работают на сайре в открытом море за пределами российских вод, но имеют разрешение пересекать границу", — добавили в Росрыболовстве.