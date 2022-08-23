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23 августа, 20:37

"Нет повода для паники": Власти пояснили предупреждение, что сайры не будет

Росрыболовство: Дефицита сайры в российских магазинах не будет

В российских магазинах не ожидается дефицита сайры, заявили в Росрыболовстве. В ведомстве уточнили, что поменяются только миграционные пути этой промысловой рыбы.

"Сайра будет на полках, и нет никакого повода для паники, просто рыба меняет пути миграции", говорится в сообщении Росрыболовства.

Плавучая база "Всеволод Сибирцев" продолжит традиционное расположение в районе промысла сайры и будет принимать уловы на переработку от тех рыболовных судов, которые не оборудованы фабриками. К сотрудничеству могут привлекаться и зарубежные суда, отметили в ведомстве.

"В том числе сырьё сдают и иностранные суда, которые работают на сайре в открытом море за пределами российских вод, но имеют разрешение пересекать границу", добавили в Росрыболовстве.

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Ранее Лайф писал, что Росрыболовство по итогам заседания штаба по организации добычи пелагических видов рыб уведомило о том, что сайра, как ожидается, не зайдёт в российскую экономзону. А значит, по предыдущему сообщению ведомства, вылов сайры в этом году может не состояться — отечественные суда к путинному лову не приступали.

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Wikipedia / Petr Sanzhiev

Арина Родионова

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