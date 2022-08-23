Россия в этом году может остаться без сайры

Вылов сайры в этом году может не состояться, так как рыба, как ожидается, не заплывёт в российскую экономзону. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

"К промыслу сайры российские суда не приступали, и, как отмечено на совещании, в этом году вряд ли стоит ожидать захода сайры в российскую экономзону", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в открытых водах промысел сайры ведут флоты Китая, Тайваня, Южной Кореи и Японии. Нарастающий вылов на середину августа составил 13 661 тонну. Кроме того, в Росрыболовстве добавили, что в Южно-Курильский район пока не наблюдаются подходы тихоокеанского кальмара.

Всего к 22 августа 2022 года общий вылов сардины и скумбрии составил 87,7 тысячи тонн, что выше уровня 2021 года на 0,5%. Основная доля приходится на сардину (иваси) — 62,2 тысячи тонн. На прошлой неделе на промысле работали 10 российских рыбопромысловых судов, что на пять судов меньше, чем в 2021 году. По предварительной информации, рыбопромышленники намерены увеличить флот на вылове пелагических видов осенью — начиная с октября. Промысел будет продолжаться до конца года.