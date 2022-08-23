Столтенберг предрёк Украине тяжёлую зиму и призвал НАТО наладить поддержку стране
Наступающая зима будет тяжёлой для Украины, поэтому страны – участницы НАТО должны наладить долгосрочную поддержку Киеву. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на втором саммите "Крымская платформа", который проходит в онлайн-формате.
"Наступающая зима будет тяжёлой, <...> поэтому мы должны наладить долгосрочную поддержку Украины, чтобы Украина сохранилась как суверенная и независимая нация", — сказал он.
По словам генсека, альянс привержен долгосрочному партнёрству с Киевом, поэтому Украине нужно помочь перейти от советских стандартов вооружения на натовские. Также необходимо проводить реформы секторов обороны и безопасности, помочь этой стране на пути восстановления, отметил он. НАТО поддерживает Незалежную, продолжил Столтенберг, уже на протяжении трёх десятилетий и останавливаться не собирается.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что ряд стран НАТО хочет продолжения конфликта на Украине. По словам министра, некоторые даже собирались саботировать зерновое соглашение.
Shutterstock