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23 августа, 13:39

Столтенберг предрёк Украине тяжёлую зиму и призвал НАТО наладить поддержку стране

Наступающая зима будет тяжёлой для Украины, поэтому страны – участницы НАТО должны наладить долгосрочную поддержку Киеву. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на втором саммите "Крымская платформа", который проходит в онлайн-формате.

"Наступающая зима будет тяжёлой, <...> поэтому мы должны наладить долгосрочную поддержку Украины, чтобы Украина сохранилась как суверенная и независимая нация", — сказал он.

По словам генсека, альянс привержен долгосрочному партнёрству с Киевом, поэтому Украине нужно помочь перейти от советских стандартов вооружения на натовские. Также необходимо проводить реформы секторов обороны и безопасности, помочь этой стране на пути восстановления, отметил он. НАТО поддерживает Незалежную, продолжил Столтенберг, уже на протяжении трёх десятилетий и останавливаться не собирается.

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Shutterstock

Светлана Оперук

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