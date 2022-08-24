Белый дом заявил о неуместности насилия, подобного убийству Дарьи Дугиной

Насилие, которое подобно убийству российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, неуместно. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кёрби.

"Такого рода насилие неуместно против кого бы то ни было", — сказал Кёрби в интервью телекомпании CNN.