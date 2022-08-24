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23 августа, 21:14

Белый дом заявил о неуместности насилия, подобного убийству Дарьи Дугиной

Представитель Белого дома Кёрби: Неуместно насилие, подобное убийству Дугиной

Насилие, которое подобно убийству российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, неуместно. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кёрби.

"Такого рода насилие неуместно против кого бы то ни было", сказал Кёрби в интервью телекомпании CNN.

Он пояснил, что власти Соединённых Штатов пристально следят за ситуацией. Информации о мотивах преступников, о виновных в убийстве у них нет.

Россия призвала ООН осудить убийство Киевом Дарьи Дугиной

Россия призвала ООН осудить убийство Киевом Дарьи Дугиной

Лайф напоминает: в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась 29-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. 22 августа в ФСБ сообщили, что покушение на Дугину подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк. По информации ведомства, подозреваемая прибыла в Россию 23 июля с несовершеннолетней дочерью, а после совершения преступления скрылась в Эстонии. ФСБ показала также видео, как преступница въезжала на территорию России и заселялась в дом журналистки. Сегодня в Москве простились с Дарьей Дугиной. Лайф публиковал фоторепортаж с места.

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LiFE

Андрей Григорьев

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