Белый дом заявил о неуместности насилия, подобного убийству Дарьи Дугиной
Представитель Белого дома Кёрби: Неуместно насилие, подобное убийству Дугиной
Насилие, которое подобно убийству российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, неуместно. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кёрби.
"Такого рода насилие неуместно против кого бы то ни было", — сказал Кёрби в интервью телекомпании CNN.
Он пояснил, что власти Соединённых Штатов пристально следят за ситуацией. Информации о мотивах преступников, о виновных в убийстве у них нет.
Лайф напоминает: в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась 29-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. 22 августа в ФСБ сообщили, что покушение на Дугину подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк. По информации ведомства, подозреваемая прибыла в Россию 23 июля с несовершеннолетней дочерью, а после совершения преступления скрылась в Эстонии. ФСБ показала также видео, как преступница въезжала на территорию России и заселялась в дом журналистки. Сегодня в Москве простились с Дарьей Дугиной. Лайф публиковал фоторепортаж с места.
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