Банки в России начали тестировать новый метод начисления зарплаты — через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом пишут "Известия" со ссылкой на три источника на платёжном рынке.

Как говорится в статье, предполагается, что такой метод позволит начислять деньги по платёжному идентификатору гражданина. В результате человек сможет сам выбирать банк, куда средства будут приходить, без ведома работодателя. Это позволит снять проблему "зарплатного рабства", когда человек вынужден пользоваться услугами банка, с которым работает его компания или учреждение.

В число реквизитов, которые могут подойти для перечисления платежа, входят номер телефона, ИНН. В пилотном проекте участвуют пять российских банков.

Глава направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея считает, что такое новшество значительно упростит смену зарплатного банка. При смене работы не нужно будет передавать в бухгалтерию реквизиты — деньги будут приходить на нужный счёт автоматически.