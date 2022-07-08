В России могут отменить комиссию при переводе до 1,4 млн рублей в месяц

В России предложили сделать бескомиссионными переводы между своими счетами в разных банках в пределах 1,4 миллиона рублей ежемесячно. Соответствующий законопроект внесли в нижнюю палату парламента глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совфеда Николай Журавлёв.

"Предлагается установить обязанность кредитных организаций без взимания комиссионного вознаграждения осуществлять по поручению физлица перевод денежных средств в размере до 1,4 млн рублей ежемесячно между счетами (вкладами) одного физлица в разных кредитных организациях, в том числе с использованием Системы быстрых платежей (СПБ) и финансовых платформ", — говорится в документе.

Авторы законопроекта отмечают, что данная мера необходима для того, чтобы банки не создавали заградительные условия для свободного перемещения физлицами денежных средств между кредитными организациями. Напомним, что сейчас по СБП россияне могут перевести без комиссии только 100 тысяч рублей в месяц.