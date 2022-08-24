"Достойно Остина Пауэрса": Захарова отреагировала на заявление Трасс о ядерном оружии

Слова кандидата на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс о том, что она будет готова в случае необходимости применить ядерное оружие, достойны новой серии шпионских комедий об Остине Пауэрсе. Так заявление главы британского МИД прокомментировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Это безупречное начало для новой серии "Остина Пауэрса", — написала она в своём Telegram-канале.

Российский дипломат иронично добавила, что "теперь роль "человека – загадки международного масштаба" играет женщина".