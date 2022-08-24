В Риге задержаны 14 противников сноса памятника освободителям
За участие в акции протеста против сноса памятника освободителям Риги были задержаны 14 человек. Латвийские представители правоохранительных органов аргументировали это тем, что акция не была санкционирована.
Количество протестующих стало увеличиваться накануне после обеда. Ситуация у памятника обострилась уже после девяти вечера. Собравшиеся в парке Победы, опираясь на отсутствие в латвийском законодательстве запрета на прогулки, отказывались покидать территорию. Тогда больше десяти человек были оттеснены в сторону автозака. Это задержание, как и предыдущие, полицейские аргументировали участием в несанкционированном мероприятии.
Ранее Лайф писал, что 22 августа во время митинга против сноса памятника освободителям Риги были задержаны семь человек. На кадрах, которые протестующие опубликовали в соцсетях, видно, что правоохранители повалили человека на землю. Автор видео обращал внимание на то, что всё это происходит в "демократической Латвии".
Напомним: ранее парламент Латвии в срочном окончательном чтении одобрил законопроект о прекращении действия 13-й статьи латвийско-российского договора, обеспечивавшей сохранность мемориальных сооружений. Это означает, что препятствий для сноса памятника освободителям Риги с юридической точки зрения теперь нет. Вице-мэр Риги Смилтенс заявлял, что монумент может быть передан России. Однако позже Латвия отказалась от этой идеи.
ТАСС