В Риге задержаны 14 противников сноса памятника освободителям

За участие в акции протеста против сноса памятника освободителям Риги были задержаны 14 человек. Латвийские представители правоохранительных органов аргументировали это тем, что акция не была санкционирована.

Количество протестующих стало увеличиваться накануне после обеда. Ситуация у памятника обострилась уже после девяти вечера. Собравшиеся в парке Победы, опираясь на отсутствие в латвийском законодательстве запрета на прогулки, отказывались покидать территорию. Тогда больше десяти человек были оттеснены в сторону автозака. Это задержание, как и предыдущие, полицейские аргументировали участием в несанкционированном мероприятии.