Инструктор рассказал о трёх стратегиях выживания в лесу

Чтобы не потеряться в лесу, человек может придерживаться различных стратегий выживания. Их несколько — статическая, динамическая и комбинированная. Модели поведения зависят от состояния здоровья. Об этом рассказал инструктор по выживанию Михаил Макеев.

"Если человек потерялся, и у него нет никаких повреждений, мешающих ему передвигаться и идти по прямой от ориентира к ориентиру, выходя на линейные объекты — это пожарные рвы, канавы, линии электропередач, дороги, реки, то он должен двигаться только в светлое время суток", — сказал Макеев в интервью порталу Ura.ru.

Специалист посоветовал заранее предусмотреть разные ситуации при походе в лес. Так, например, на случай травм нужно иметь очень яркую одежду, контрастную с лесной палитрой. При получении повреждения, по словам инструктора, нужно разводить огонь, выходить на открытые места и звать на помощь. Макеев подчеркнул, что человек не сможет долго кричать, поэтому у него должен быть с собой фонарь и свисток. Кроме того, собеседник агентства рекомендовал брать тёплую одежду, запас воды и еду, которая не портится быстро. Он сказал, что "победа требует подготовки".

"Перед тем как направляться в лес, надо поставить в известность родных и близких о планируемом выходе, сообщить маршрут, время по контрольным точкам и оставаться с ними на связи. Нужно взять с собой средства навигации — это мобильные офлайн-карты и телефон с пауэрбанком", — добавил инструктор по выживанию.