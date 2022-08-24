Офтальмолог объяснила, чем чреваты дым и смог для зрения

Смог и дым вызывают сухость и раздражение глаз, рассказала врач-офтальмолог Татьяна Шилова. Присутствие в атмосферном воздухе или внутри помещения примесей, продуктов горения или табачного дыма негативно влияет на глазную поверхность, объяснила специалист. Это, по её словам, называется роговичным синдромом, при котором возникают жжение, покраснение, боль и зуд.

"Прежде всего страдает роговица глаза, которая первая контактирует с внешним миром. В ней нет сосудов, поэтому она должна сохранять прозрачность, гладкость и блеск", — рассказала Шилова в интервью "Вечерней Москве".

Если же в воздухе есть примеси, то могут возникнуть и вторичные признаки "сухого глаза". Подвержены ему люди, которые носят контактные линзы, потому что их ношение уже нарушает обменные процессы роговицы и абсорбирует вещества, которые витают в воздухе, рассказала врач. Линзы впитывают токсины и тяжёлые металлы с продуктов горения, что вызывает гипоксию в роговице — нехватку кислорода. Такая симптоматика может возникнуть и у тех, кто страдает диабетом, гематологическими заболеваниями, у принимающих гормональные препараты. У этих категорий лиц уже бывают такие проблемы, как сухость глаз, дефицит слезы, а из-за смога это всё усиливается.

"Если во внешней среде присутствуют гарь и иные вещества, нужно в обязательном порядке закапывать увлажняющие капли и только потом выходить из дома. Такое средство механически очищает глаз и восстанавливает слёзную плёнку, нормализует обменные процессы в органе, в результате пропадает ощущение инородного тела", — рассказала Шилова.

Тем, кто носит контактные линзы, может помочь лазерная коррекция зрения, отметила медик. Избавиться от раздражения глаз можно и делая глазную гимнастику, которую назначает врач.