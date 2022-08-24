Беспилотник на солнечных батареях разбился после 64 дней полёта

Спустя 64 дня непрерывного полёта в США потерпел крушение беспилотный летательный аппарат на солнечных батареях Zephyr-8 производства европейского концерна Airbus. Об этом сообщает издание Simple Flying.

"Zephyr столкнулся с обстоятельствами, которые завершились прекращением его полёта. Никто не пострадал. Идёт анализ полученных данных по итогам более чем 1500 часов миссии в стратосфере", — сообщило издание.

Zephyr-8 перестал выходить на связь 19 августа над американским штатом Аризона. Его местонахождение пока не определено. Как сообщает портал, происшествие случилось после того, как летательный аппарат установил рекорд по продолжительности полёта, увеличив предыдущее максимальное значение более чем вдвое. Аппарат был длиной порядка 25 метров при массе всего в 75 кг.