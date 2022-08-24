Небензя призвал Прагу ответить на слова главы Минобороны Чехии о Дугиной

Россия ждёт, что власти Чехии дадут оценку высказыванию министра обороны страны Яны Черноховой об убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Дипломат напомнил: Чернохова заявила, что ей не жаль ни саму Дарью, ни её отца, а также что "ночь на 21 августа в России запомнят надолго". Затем же министр подтвердила, что "стоит за каждым словом".

"Но даже если отставить в сторону мораль, которую у наших западных коллег уже давно затмила русофобия, высказывания госпожи Черноховой — по сути, открытая поддержка и пропаганда терактов в отношении гражданского лица", — подчеркнул Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.