Небензя призвал Прагу ответить на слова главы Минобороны Чехии о Дугиной
Россия ждёт, что власти Чехии дадут оценку высказыванию министра обороны страны Яны Черноховой об убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Дипломат напомнил: Чернохова заявила, что ей не жаль ни саму Дарью, ни её отца, а также что "ночь на 21 августа в России запомнят надолго". Затем же министр подтвердила, что "стоит за каждым словом".
"Но даже если отставить в сторону мораль, которую у наших западных коллег уже давно затмила русофобия, высказывания госпожи Черноховой — по сути, открытая поддержка и пропаганда терактов в отношении гражданского лица", — подчеркнул Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.
Он добавил, что Россия ждёт серьёзного отношения "компетентных органов Чехии" к словам министра обороны этой страны.
Лайф напоминает: в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась 29-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. 22 августа в ФСБ сообщили, что покушение на Дугину подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк. По информации ведомства, подозреваемая прибыла в Россию 23 июля с несовершеннолетней дочерью, а после совершения преступления скрылась в Эстонии. ФСБ показала также видео, как преступница въезжала на территорию России и заселялась в дом журналистки. Сегодня в Москве простились с Дарьей Дугиной. Лайф публиковал фоторепортаж с места.
Telegram / russiaun