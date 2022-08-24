НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 августа, 00:30

В Белом доме признали, что время не на стороне Украины

Представитель Белого дома Кёрби: Время работает против Украины

Сейчас время работает против Украины. Это признал координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кёрби.

"Мы знаем, что время не на стороне Украины", — сказал представитель американской администрации в интервью CNN.

Он добавил, что власти США "понимают срочность" и готовы стараться соответствовать требованиями времени. Кёрби заверил, что Соединённые Штаты и их союзники не отказываются от поиска новых путей помощи Украине.

Британские дипломаты разосланы в проукраинское "турне" по Европе

Британские дипломаты разосланы в проукраинское "турне" по Европе

Как рассказывал Лайф, ранее стало известно, что США намерены объявить о пакете военной помощи Киеву на три миллиарда долларов ко Дню независимости Украины, который отмечается в стране 24 августа.

Обложка ©

ТАСС / AP / Evan Vucci

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров