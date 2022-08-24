В Белом доме признали, что время не на стороне Украины

Сейчас время работает против Украины. Это признал координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кёрби.

"Мы знаем, что время не на стороне Украины", — сказал представитель американской администрации в интервью CNN.

Он добавил, что власти США "понимают срочность" и готовы стараться соответствовать требованиями времени. Кёрби заверил, что Соединённые Штаты и их союзники не отказываются от поиска новых путей помощи Украине.