У Сахалина с якоря сорвало три судна

Три судна оказались сорваны с якоря в районе Сахалина, там началась спасательная операция. Об этом сообщили в спасцентре.

Как передаёт astv.ru, это две несамоходные баржи и катер. Они стояли на якоре в районе острова Байдукова в Амурском лимане. На борту судов — 54 человека.