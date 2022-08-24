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24 августа, 00:18

У Сахалина с якоря сорвало три судна

Три судна оказались сорваны с якоря в районе Сахалина, там началась спасательная операция. Об этом сообщили в спасцентре.

Как передаёт astv.ru, это две несамоходные баржи и катер. Они стояли на якоре в районе острова Байдукова в Амурском лимане. На борту судов — 54 человека.

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Лайф рассказывал, что в начале августа в результате сильного шторма рыболовное судно село на мель в Корсаковском районе Сахалинской области, затем его выбросило на берег.

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ТАСС / EPA / RAMON VAN FLYMEN

Андрей Григорьев

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