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23 августа, 17:26

AP: США объявят о пакете помощи Киеву ко Дню независимости Украины

США намерены объявить о пакете военной помощи Киеву на три миллиарда долларов ко Дню независимости Украины, который отмечается в стране 24 августа. Об этом сообщает агентство Associated Press.

"США объявят о пакете военной помощи Украине на три миллиарда долларов в связи с Днём независимости", — говорится в сообщении.

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Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ получат от США дальнобойные снаряды для гаубиц Excalibur. Уточняется, что они не были включены в ближайший транш военной помощи, который Вашингтон направит Украине.

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Getty Images / Daniel Karmann / picture alliance

Варвара Романова

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