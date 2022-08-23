AP: США объявят о пакете помощи Киеву ко Дню независимости Украины
США намерены объявить о пакете военной помощи Киеву на три миллиарда долларов ко Дню независимости Украины, который отмечается в стране 24 августа. Об этом сообщает агентство Associated Press.
"США объявят о пакете военной помощи Украине на три миллиарда долларов в связи с Днём независимости", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ получат от США дальнобойные снаряды для гаубиц Excalibur. Уточняется, что они не были включены в ближайший транш военной помощи, который Вашингтон направит Украине.
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