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23 августа, 17:20

Визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться уже на этой неделе

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что визит миссии международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС может состояться в ближайшие несколько дней, если внутренние переговоры окажутся продуктивными.

Гросси напомнил, что именно присутствие МАГАТЭ может поспособствовать стабилизации ситуации с ядерной безопасностью и снизить риск серьёзной ядерной аварии в Европе.

"Я продолжаю очень активные и интенсивные консультации со всеми сторонами, чтобы эта жизненно важная миссия МАГАТЭ могла состояться без дальнейших задержек. Ожидается, что миссия состоится в течение следующих нескольких дней, если текущие переговоры увенчаются успехом", — приводит слова гендиректора пресс-служба агентства.

Лавров обсудил с французской коллегой вопросы отправки миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Лавров обсудил с французской коллегой вопросы отправки миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Ранее Гросси заявил, что организация ведёт переговоры по поводу отправки миссии на Запорожскую АЭС, а также приветствовал недавние заявления о том, что РФ и Украина поддерживают стремление МАГАТЭ.

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ТАСС / АР

Ирина Фальке

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