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23 августа, 17:11

NASA опубликовало детальный снимок Юпитера, сделанный телескопом "Джеймс Уэбб"

<p>Полярное сияние на Юпитере. Обложка © <a href="https://blogs.nasa.gov/webb/2022/08/22/webbs-jupiter-images-showcase-auroras-hazes" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NASA</a></p>

Полярное сияние на Юпитере. Обложка © NASA

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел во всех деталях Юпитер с его полярными сияниями, кольцами и крошечными спутниками. Новые фотографии в высоком разрешении можно найти на сайте NASA.

Изображение Юпитера с телескопа "Джеймс Уэбб". Фото © NASA

Изображение Юпитера с телескопа "Джеймс Уэбб". Фото © NASA

Планетолог из Калифорнийского университета в Беркли Имке де Патер, возглавлявший наблюдения, с восхищением отметил, что теперь мир наконец смог увидеть Юпитер и даже галактики во всех деталях на одном изображении.

"Мы никогда не видели Юпитер таким. Это совершенно невероятно. Честно говоря, мы не ожидали, что всё будет так хорошо", — сказал де Патер.

В статье NASA отмечается, что в широкоугольном ракурсе телескопу удалось запечатлеть даже кольца Юпитера, которые в миллион раз слабее планеты. Все астрономические изображения обрабатывает гражданский учёный Джуди Шмидт.

Большая загадка Солнечной системы: Почему у Юпитера нет таких колец, как у Сатурна

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Ранее телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел "звезду на краю Вселенной". Учёные отмечают, что звезда Эарендиль (WHL0137-LS) существовала, когда возраст Вселенной составлял около 900 миллионов лет.

Ирина Фальке

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