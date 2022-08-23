NASA опубликовало детальный снимок Юпитера, сделанный телескопом "Джеймс Уэбб"

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел во всех деталях Юпитер с его полярными сияниями, кольцами и крошечными спутниками. Новые фотографии в высоком разрешении можно найти на сайте NASA.

Изображение Юпитера с телескопа "Джеймс Уэбб". Фото © NASA

Планетолог из Калифорнийского университета в Беркли Имке де Патер, возглавлявший наблюдения, с восхищением отметил, что теперь мир наконец смог увидеть Юпитер и даже галактики во всех деталях на одном изображении.

"Мы никогда не видели Юпитер таким. Это совершенно невероятно. Честно говоря, мы не ожидали, что всё будет так хорошо", — сказал де Патер.

В статье NASA отмечается, что в широкоугольном ракурсе телескопу удалось запечатлеть даже кольца Юпитера, которые в миллион раз слабее планеты. Все астрономические изображения обрабатывает гражданский учёный Джуди Шмидт.