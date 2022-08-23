Общество "Знание" презентует спектакль по лучшей просветительской пьесе для молодёжи

2 сентября в Москве на сцене Российского академического молодёжного театра состоится премьера спектакля "Трудный экзамен" по пьесе автора-дебютанта, победившего в конкурсе общества "Знание". Об этом сообщает пресс-служба организации.

Постановка на примере школьного экзамена покажет молодым зрителям, как важно расширять кругозор и стремиться к знаниям не только в определённой области, но и в самых разных сферах. Одна из сюжетных линий — взаимоотношения отца и сына, которые расскажут о сложностях принятия правильного решения при наличии множества вариантов. Роль родителя на себя возьмёт актёр, телеведущий и шоумен Михаил Башкатов.

"Каждому подростку всегда кажется, что проблемы, с которыми он сталкивается, — они вселенского масштаба. Наш спектакль, на мой взгляд, несёт не только просветительскую, но и терапевтическую функцию и позволяет донести до ребят, что всё не так страшно и они не одиноки", — уточнил Башкатов.

Кроме того, общество "Знание" разработает специальную онлайн-инструкцию, которая поможет школьным и студенческим театральным студиям самостоятельно поставить эту пьесу на своих площадках.