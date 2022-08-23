Зеленский пригрозил "любыми средствами" забрать Крым у России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев "любыми средствами" "заберёт у России Крым. Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам международного саммита "Крымская платформа".

"Украина вернёт полуостров Крым у России любым способом, который посчитает правильным, и ей для этого не нужно консультироваться с другими странами", — приводит слова лидера Незалежной Reuters .

Ранее Лайф рассказывал, что президент Франции Эмманюэль Макрон призвал не идти на компромиссы с Россией. В Совфеде отметили, что такие заявления выглядят как "плач Ярославны". Там также подчеркнули, что французский лидер может что угодно говорить на саммите "Крымская платформа", это не поменяет того, что Крым навечно воссоединился с Россией, а спецоперация на Украине достигнет результатов.