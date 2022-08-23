Захарова сравнила речи Дуды и Гитлера

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила слова президента Польши Анджея Дуды, назвавшего Украину страной "огромных возможностей с большими перспективами и огромными природными ресурсами", с речами Адольфа Гитлера. Об этом она написала в телеграм-канале.

По её словам, эти высказывания очень уж напоминают риторику нацистского диктатора, который считал славян лишь обслугой немецкой экономики. И так его идеи сходятся с польскими, уверена Захарова.

"Гитлер: "Нужно всегда исходить из того, что в первую очередь задача этих народов — обслуживать нашу экономику. И поэтому мы должны стремиться, руководствуясь экономическими интересами, всеми средствами извлечь из оккупированных русских территорий всё, что можно", — напомнила дипломат слова главы Третьего рейха.