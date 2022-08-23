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23 августа, 16:38

Захарова сравнила речи Дуды и Гитлера

Захарова: Слова Дуды об Украине напоминают риторику Гитлера

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила слова президента Польши Анджея Дуды, назвавшего Украину страной "огромных возможностей с большими перспективами и огромными природными ресурсами", с речами Адольфа Гитлера. Об этом она написала в телеграм-канале.

По её словам, эти высказывания очень уж напоминают риторику нацистского диктатора, который считал славян лишь обслугой немецкой экономики. И так его идеи сходятся с польскими, уверена Захарова.

"Гитлер: "Нужно всегда исходить из того, что в первую очередь задача этих народов — обслуживать нашу экономику. И поэтому мы должны стремиться, руководствуясь экономическими интересами, всеми средствами извлечь из оккупированных русских территорий всё, что можно", — напомнила дипломат слова главы Третьего рейха.

Захарова: Слова украинского посла в Казахстане доказывают террористическую суть Киева

Захарова: Слова украинского посла в Казахстане доказывают террористическую суть Киева

Ранее Захарова раскритиковала реакцию Госдепа США на убийство Дугиной. По её словам, у Вашингтона нет никакого морального права судить о правах человека в отдалённых точках мира, раз убийство журналиста даже не комментируется.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Григорий Воронцов

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