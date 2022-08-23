СК возбудил уголовное дело из-за сноса памятника воинам-освободителям в Риге

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту сноса памятника воинам-освободителям в Риге. Демонтаж мемориала солдатам Советской армии, освободившим латвийскую столицу от немецко-фашистских захватчиков, состоялся сегодня, 23 августа.

"По данному факту в Главном следственном управлении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 243.4 УК РФ", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

На настоящий момент все три части памятника воинам-освободителям были демонтированы. В Следкоме подчеркнули, что действия по уничтожению исторического объекта направлены против интересов РФ с учётом деятельности СССР в годы ВОВ и решающей роли в победе над нацизмом.

Бастрыкин также поручил следователям в рамках уголовного дела дать правовую оценку действиям всех лиц, принимавших решение о сносе монумента, для привлечения их к ответственности.