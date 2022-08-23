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Опубликовано 23 августа 2022, 16:23

СК возбудил уголовное дело из-за сноса памятника воинам-освободителям в Риге

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту сноса памятника воинам-освободителям в Риге. Демонтаж мемориала солдатам Советской армии, освободившим латвийскую столицу от немецко-фашистских захватчиков, состоялся сегодня, 23 августа.

"По данному факту в Главном следственном управлении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 243.4 УК РФ", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

На настоящий момент все три части памятника воинам-освободителям были демонтированы. В Следкоме подчеркнули, что действия по уничтожению исторического объекта направлены против интересов РФ с учётом деятельности СССР в годы ВОВ и решающей роли в победе над нацизмом.

Бастрыкин также поручил следователям в рамках уголовного дела дать правовую оценку действиям всех лиц, принимавших решение о сносе монумента, для привлечения их к ответственности.

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Власти объявили о начале работ по демонтажу утром во вторник. При этом защищать памятник местным жителям запретили под страхом изгнания из страны протестующих, если они являются гражданами других государств, а также обнесли объект забором. Днём 23 августа рабочие снесли вторую фигуру советского военного.

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Twitter / @GideonChrisost1

Ирина Фальке
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