СК возбудил уголовное дело из-за сноса памятника воинам-освободителям в Риге
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту сноса памятника воинам-освободителям в Риге. Демонтаж мемориала солдатам Советской армии, освободившим латвийскую столицу от немецко-фашистских захватчиков, состоялся сегодня, 23 августа.
"По данному факту в Главном следственном управлении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 243.4 УК РФ", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
На настоящий момент все три части памятника воинам-освободителям были демонтированы. В Следкоме подчеркнули, что действия по уничтожению исторического объекта направлены против интересов РФ с учётом деятельности СССР в годы ВОВ и решающей роли в победе над нацизмом.
Бастрыкин также поручил следователям в рамках уголовного дела дать правовую оценку действиям всех лиц, принимавших решение о сносе монумента, для привлечения их к ответственности.
Власти объявили о начале работ по демонтажу утром во вторник. При этом защищать памятник местным жителям запретили под страхом изгнания из страны протестующих, если они являются гражданами других государств, а также обнесли объект забором. Днём 23 августа рабочие снесли вторую фигуру советского военного.
Twitter / @GideonChrisost1