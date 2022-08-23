Россиянам рассказали, как навсегда избавиться от тараканов в квартире

Борьбу с тараканами в квартире стоит начать с генеральной уборки помещения. Об этом в беседе с kp.ru рассказал врач-дезинфектолог, директор по качеству компании "Добролов" Николай Дубинин.

Специалист отметил, что важно не только пропылесосить и помыть полы, но и разобрать кухонный гарнитур, чтобы вынуть крошки, а также вычистить плиту. Кроме того, необходимо избавиться от возможных протечек, заметил эксперт. Далее можно применять химические средства, например аэрозоль и гель.

"Наносите его (гель. — Прим. Лайфа) в те места, где видите насекомых чаще всего, плюс под раковину, там, где стоит мусорное ведро, везде — мелкими капельками. Обработать обязательно нужно и жилые комнаты — там геля достаточно нанести по капельке на расстоянии примерно в метр друг от друга", — подчеркнул Дубинин.

По словам эксперта, важно, чтобы соседи тоже обработали квартиры. Дезинфектолог также отметил, что в качестве меры предосторожности в вентиляцию необходимо поставить клеевые ловушки.