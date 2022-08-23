МИД: Запад планирует вброс о якобы готовящейся "диверсии" России против судна с зерном

Западные страны планируют информационный вброс с утверждением, что Россия якобы готовит диверсию в отношении одного из судов, перевозящих украинское зерно согласно продуктовой сделке. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Дипломат предостерегла Запад от подобных неприемлемых и опасных провокаций.

"По имеющейся информации, западники не намерены довольствоваться декларативными заявлениями, а планируют провокационные действия с целью очернить Россию в глазах мирового сообщества. В частности, готовится медиавброс о том, что Москва якобы недовольна результатами продовольственной сделки по морским поставкам украинского зерна и готовит диверсию в отношении одного из коммерческих судов", — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.