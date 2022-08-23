МИД: Запад планирует вброс о якобы готовящейся "диверсии" России против судна с зерном
Западные страны планируют информационный вброс с утверждением, что Россия якобы готовит диверсию в отношении одного из судов, перевозящих украинское зерно согласно продуктовой сделке. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Дипломат предостерегла Запад от подобных неприемлемых и опасных провокаций.
"По имеющейся информации, западники не намерены довольствоваться декларативными заявлениями, а планируют провокационные действия с целью очернить Россию в глазах мирового сообщества. В частности, готовится медиавброс о том, что Москва якобы недовольна результатами продовольственной сделки по морским поставкам украинского зерна и готовит диверсию в отношении одного из коммерческих судов", — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В этой связи Захарова подчеркнула, что Россия полностью привержена заключённой в Стамбуле сделке, и напомнила, что на сегодняшний день уже 27 судов с продовольствием выполнили рейсы из украинских портов по гумкоридору в Чёрном море.
Как уже писал Лайф, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. А уже 1 августа Минобороны Турции официально подтвердило выход первого сухогруза из порта Одессы, это было судно Razoni. С начала реализации "продуктовой сделки" из Незалежной вывезено более 656 тысяч тонн зерна.
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ТАСС / EPA / Fabrizio Zani / PASQUALE BOVE