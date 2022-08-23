Ракетный корабль Балтфлота "Мытищи" выполнил учебно-боевой пуск "Калибра" в Белом море
Малый ракетный корабль (МРК) "Мытищи" Балтийского флота выполнил учебно-боевой пуск ракеты "Калибр–НК" в Белом море. Об этом сообщили в пресс-службе Балтфлота.
"В рамках плановой боевой подготовки сил Балтийского флота МРК "Мытищи" в Белом море выполнил успешную стрельбу крылатой ракетой комплекса морского базирования "Калибр" по береговой цели на полигоне Чижа (в Архангельской области)", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что эсминец "Адмирал Ушаков" на учениях поразил цель крылатой ракетой в Баренцевом море. Территория моря была заблаговременно закрыта для гражданского мореплавания в рамках проведения учений, уточнили в пресс-службе Севфлота.
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ТАСС / Фадеичев Сергей