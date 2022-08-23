Ракетный корабль Балтфлота "Мытищи" выполнил учебно-боевой пуск "Калибра" в Белом море

Малый ракетный корабль (МРК) "Мытищи" Балтийского флота выполнил учебно-боевой пуск ракеты "Калибр–НК" в Белом море. Об этом сообщили в пресс-службе Балтфлота.

"В рамках плановой боевой подготовки сил Балтийского флота МРК "Мытищи" в Белом море выполнил успешную стрельбу крылатой ракетой комплекса морского базирования "Калибр" по береговой цели на полигоне Чижа (в Архангельской области)", — говорится в сообщении.