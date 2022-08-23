Диетолог Гинзбург рассказал, как худеть во время сна

Человек может похудеть во время сна, однако для этого нужно соблюсти некоторые правила. О них в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

"Человек всегда худеет во сне, потому что ничего не ест, а энергию тратит. Часть энергии реализуется из запасов. Формально мы все худеем во сне <...> Если человек не высыпается, плохо спит, у него сон неполноценный, прерывистый, то он ни за что не похудеет. Одна из норм похудения — это нормализация сна. Но это норма несамостоятельная и несамодостаточная", — подчеркнул он.

Специалист отметил, что для снижения веса необходимо также наладить питание и образ жизни, так как это тоже является важной составляющей при похудении.