СК РФ показал гараж, который арендовала украинка Вовк перед убийством Дугиной

Сотрудники Следственного комитета РФ продолжают расследовать уголовное дело по факту убийства журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Ролик с обыском в гараже, который ранее арендовала подозреваемая в преступлении Наталья Вовк, ведомство публикует в телеграм-канале.

На видео сотрудники и судмедэксперты СК осматривают помещение с целью обнаружения любых предметов, имеющих значение для расследования. Ранее в Следкоме сообщили о намерении обыскать как квартиру, так и гараж, которые украинка Вовк арендовала перед убийством Дугиной. Следствие также планирует объявить подозреваемую в розыск, устанавливаются и другие причастные к преступлению.