СК РФ показал гараж, который арендовала украинка Вовк перед убийством Дугиной
Сотрудники Следственного комитета РФ продолжают расследовать уголовное дело по факту убийства журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Ролик с обыском в гараже, который ранее арендовала подозреваемая в преступлении Наталья Вовк, ведомство публикует в телеграм-канале.
Обыск в гараже, который арендовала подозреваемая Наталья Вовк. Видео © Telegram / Следком РФ
На видео сотрудники и судмедэксперты СК осматривают помещение с целью обнаружения любых предметов, имеющих значение для расследования. Ранее в Следкоме сообщили о намерении обыскать как квартиру, так и гараж, которые украинка Вовк арендовала перед убийством Дугиной. Следствие также планирует объявить подозреваемую в розыск, устанавливаются и другие причастные к преступлению.
Напомним, в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам он сразу после ЧП прибыл на место трагедии. 22 августа стало известно, что дело об убийстве раскрыто. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнителем оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк. ФСБ показала также видео, как преступница въезжала на территорию России и заселялась в дом журналистки. А сегодня в Москве простились с Дарьей Дугиной. Лайф публиковал фоторепортаж с места.
Telegram / Следком РФ