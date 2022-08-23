Шольц: Запад не признает итоги референдумов на территории Украины
Западные страны никогда не признают результаты референдумов по присоединению к РФ, проводимых на "территории Украины". Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите "Крымская платформа".
"Мы осуждаем попытки силой интегрировать части украинской территории. Наше послание ясно: все фиктивные референдумы или другие попытки изменить государство или части украинской территории никогда не признаются", — сказал он, исключив "переговорные решения" в дальнейшем.
Лайф сообщал, что в конце июля в Запорожской области подписали указ о создании избиркома для проведения референдума о вхождении в состав России. Глава администрации региона Евгений Балицкий сообщал, что голосование по инициативе жителей области пройдёт осенью, а пока ведётся подготовительная работа. В начале августа власти Запорожья подписали распоряжение о подготовке к проведению референдума.
ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN