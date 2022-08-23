Врач рассказала, чем чревато длительное сексуальное воздержание для мужчины

Долгое воздержание от секса может привести к импотенции. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявила сертифицированный трансперсональный психолог и сексолог Регина Спиридонова.

"Слишком длительное воздержание чревато импотенцией. У мужчин, которые пренебрегают регулярной сексуальной жизнью, сильно меняется качество спермы. И не в лучшую сторону. Семенная жидкость скапливается в организме, а секрет простаты, вместо того чтобы смешиваться с ней, поступает в кровь. В результате активность яичек снижается", — отметила она.

Эксперт добавила, что отказ от интимной связи на протяжении долгого времени может привести к проблемам с простатой. По словам Спиридоновой, для мужчин, практикующих сексуальное воздержание, риск таких последствий выше в два-три раза. Врач также отметила, что подавление полового влечения может привести к развитию геморроя, простатита и нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы.