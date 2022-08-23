"Сработал эффект линзы": Из-за жары в Белгородской области произошло самовозгорание боеприпасов

Из-за жары в районе села Тимоново в Белгородской области произошло самовозгорание боеприпасов, в результате никто не пострадал. На месте работают оперативные службы. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В результате жаркой погоды (сработал эффект линзы) в районе села Тимоново произошло самовозгорание боеприпасов, которые ещё не успели обезвредить сапёры. Пострадавших нет", — написал губернатор в телеграм-канале.

Чтобы обезопасить жителей, их разместят в санатории "Красная Поляна". Часть сельчан самостоятельно уехала к родственникам в другие населённые пункты.