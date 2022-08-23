"Сработал эффект линзы": Из-за жары в Белгородской области произошло самовозгорание боеприпасов
Из-за жары в Белгородской области произошло самовозгорание боеприпасов
Из-за жары в районе села Тимоново в Белгородской области произошло самовозгорание боеприпасов, в результате никто не пострадал. На месте работают оперативные службы. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"В результате жаркой погоды (сработал эффект линзы) в районе села Тимоново произошло самовозгорание боеприпасов, которые ещё не успели обезвредить сапёры. Пострадавших нет", — написал губернатор в телеграм-канале.
Чтобы обезопасить жителей, их разместят в санатории "Красная Поляна". Часть сельчан самостоятельно уехала к родственникам в другие населённые пункты.
Напомним, 18 августа вблизи села Тимоново Белгородской области загорелся склад с боеприпасами. Как сообщил губернатор Гладков, жителей сёл Тимоново и Солоти вывезли на безопасное расстояние. Местные жители опубликовали в соцсетях кадры, на которых видно, что территория склада окутана дымом.
Telegram / "Настоящий Гладков" (архивное фото)