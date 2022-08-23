Журналистку Дарью Дугину похоронили в Подмосковье, территория кладбища на время церемонии была закрыта для посторонних.

Во время похорон присутствовали только родные и близкие убитой, уточняют СМИ. Однако не уточняется, на каком именно кладбище расположена могила журналистки.