Дарью Дугину похоронили в Подмосковье
Журналистку Дарью Дугину похоронили в Подмосковье, территория кладбища на время церемонии была закрыта для посторонних.
Во время похорон присутствовали только родные и близкие убитой, уточняют СМИ. Однако не уточняется, на каком именно кладбище расположена могила журналистки.
Лайф напоминает: в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась 29-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. 22 августа в ФСБ сообщили, что покушение на Дугину подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк. По информации ведомства, подозреваемая прибыла в Россию 23 июля с несовершеннолетней дочерью, а после совершения преступления скрылась в Эстонии. ФСБ показала также видео, как преступница въезжала на территорию России и заселялась в дом журналистки. Сегодня в Москве простились с Дарьей Дугиной. Лайф публиковал фоторепортаж с места.
LIFE