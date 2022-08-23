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23 августа, 15:34

"Надо не сидеть сложа руки": В Госдуме призвали команды Крыма не идти на поводу УЕФА и готовиться играть под эгидой РФС

В Госдуме заявили, что России неинтересно мнение УЕФА по командам из Крыма

Футбольным клубам из Крыма нужно не смотреть на реакцию УЕФА по вопросу выступлений в российских турнирах, а активно готовиться к этому. Об этом Лайфу заявил заместитель председателя Комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков.

По его мнению, удивляться позиции УЕФА по крымским командам не стоит, однако России не должно быть интересно мнение организации, которая отстранила наши клубы и сборные от международных турниров.

"Мой совет крымским клубам — не сидеть сложа руки, а вести серьёзную подготовку. Тем более что делегация от ФНЛ планирует посетить полуостров в ближайшее время. Сейчас у крымских футболистов есть все возможности, чтобы начать играть под эгидой РФС. Нужно использовать этот шанс и не сметь думать идти на поводу у УЕФА", — добавил Бурлаков.

УЕФА снова выступил против участия клубов Крыма в российских турнирах

УЕФА снова выступил против участия клубов Крыма в российских турнирах

Ранее Лайф сообщал, что УЕФА в очередной раз выступил против участия команд из Крыма в соревнованиях под эгидой РФС.

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Shutterstock

Юлия Архипова

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