"Надо не сидеть сложа руки": В Госдуме призвали команды Крыма не идти на поводу УЕФА и готовиться играть под эгидой РФС

Футбольным клубам из Крыма нужно не смотреть на реакцию УЕФА по вопросу выступлений в российских турнирах, а активно готовиться к этому. Об этом Лайфу заявил заместитель председателя Комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков.

По его мнению, удивляться позиции УЕФА по крымским командам не стоит, однако России не должно быть интересно мнение организации, которая отстранила наши клубы и сборные от международных турниров.

"Мой совет крымским клубам — не сидеть сложа руки, а вести серьёзную подготовку. Тем более что делегация от ФНЛ планирует посетить полуостров в ближайшее время. Сейчас у крымских футболистов есть все возможности, чтобы начать играть под эгидой РФС. Нужно использовать этот шанс и не сметь думать идти на поводу у УЕФА", — добавил Бурлаков.